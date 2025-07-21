В Самаре несколько домов останутся без ХВС 21 июля

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании предупредили жителей о проведении ремонтно-профилактических работ на сетях водоснабжения. Несколько домов останутся без ХВС, сообщили в «РКС-Самара».
Без холодной воды 21 июля останутся: частный сектор пер. 2-й Карьерный, 27−51, частный сектор ул. Морфлотская, ул. Глинобитная, Сивашский пер., ул. Некрасовская, 71, 73, ул. Чапаевская, 150−176 (четные), 155, 161, 163, 165, 171, 173, ул. Г. Димитрова, 107А, 117/3, пр. Кирова, 152, ч/сектор ул. Мирная от ул. Краснодонской до пр. Кирова, ул. Краснодонская от ул. Черемшанская до ул. Мирная. ЦЭВС-2, п. Мехзавод, 17, кв. 10.
Кроме того, отключения также возможны и по ближайшим адресам. В течение дня список адресов может измениться. Ресурсники ведут перекладку канализационной сети на ул. Комсомольской.