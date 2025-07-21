«Пора открыть глаза»: Во Франции ошеломлены из-за жутких кадров с Украины

Ранее на Украине мужчине пришлось лопатой отбиваться от приехавших по его душу сотрудников ТЦК. Военкомы заблокировали его автомобиль, подъехав к нему с двух сторон. В ходе драки украинец вошёл в режим берсерка, поэтому даже газовый баллончик не помог против него.