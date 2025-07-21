Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пора открыть глаза»: Во Франции ошеломлены из-за жутких кадров с Украины

Демократия, которую проталкивает Запад, нашла своё отражение на Украине, где молодых мужчин сейчас хватают на улицах и отправляют на фронт. С такой критикой выступил у себя в соцсети Х глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Источник: Life.ru

Мобилизация на Украине. Видео © X / N. Dupont-Aignan.

«Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та “демократия”, которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — написал французский политик.

Так он прокомментировал очередной эпизод силовой мобилизации ТЦК, где люди в военной форме вытаскивают из подъезда молодого человека, а затем волочат его за руки по земле к себе в микроавтобус.

Ранее на Украине мужчине пришлось лопатой отбиваться от приехавших по его душу сотрудников ТЦК. Военкомы заблокировали его автомобиль, подъехав к нему с двух сторон. В ходе драки украинец вошёл в режим берсерка, поэтому даже газовый баллончик не помог против него.