Мобилизация на Украине. Видео © X / N. Dupont-Aignan.
«Молодых мужчин, которым иногда едва исполнилось 18 лет, хватают на улице, чтобы отправить на фронт. Это та “демократия”, которую поддерживает Запад. Пришло время открыть глаза», — написал французский политик.
Так он прокомментировал очередной эпизод силовой мобилизации ТЦК, где люди в военной форме вытаскивают из подъезда молодого человека, а затем волочат его за руки по земле к себе в микроавтобус.
Ранее на Украине мужчине пришлось лопатой отбиваться от приехавших по его душу сотрудников ТЦК. Военкомы заблокировали его автомобиль, подъехав к нему с двух сторон. В ходе драки украинец вошёл в режим берсерка, поэтому даже газовый баллончик не помог против него.