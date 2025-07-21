Спрогнозирована гибель миллионов людей от супербактерий к 2050 году

Энтони Макдоннелл, ведущий автор исследования, отмечает: «Когда мы проводили наше исследование экономических последствий устойчивости к противомикробным препаратам, предполагалось, что показатели устойчивости будут продолжать соответствовать историческим тенденциям. Однако внезапное сокращение официальной помощи в целях развития со стороны США, которые сократили свои расходы на помощь примерно на 80%; Великобритании, которая объявила о сокращении помощи с 0,5% до 0,3% от валового национального дохода; и существенные сокращения со стороны Франции, Германии и других стран могут усилить сопротивление в соответствии с самым пессимистичным сценарием нашего исследования. Даже страны, которым удалось удержать уровень УПП под контролем, не могут позволить себе успокаиваться на достигнутом. Если программы УПП не будут защищены от сокращения помощи, уровень резистентности по всему миру, вероятно, будет расти темпами, соответствующими наиболее пострадавшим странам».