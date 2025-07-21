Плывут машины и люди: Москву затопили ливни. Видео

Сильные осадки наблюдаются не только в столице, но и в Московской области. Сообщается о подтоплениях дорог в Жуковском, Раменском и других населенных пунктах региона. Местные власти работают над устранением последствий непогоды и рекомендуют жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.