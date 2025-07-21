Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московской области за сутки выпало более 80% месячной нормы осадков

За сутки в столице выпало до 25% от июльской нормы осадков.

Источник: Аргументы и факты

В Московской области за прошедшие сутки выпало более 80% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В столице за сутки выпало до 25% от июльской нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм осадков, в Тушино — 21 мм, в МГУ — 17 мм. В Строгино и на Балчуге выпало 13 и 9 мм осадков соответственно. В Подмосковье осадков выпало до 84% от месячной нормы.

«Циклоническое влияние привело к сильным дождям в столичном регионе», — отметил Тишковец.

Дожди затронули и другие регионы Центральной России, включая Черноземье. В Ельце Липецкой области выпало 88 мм осадков при норме 69 мм, в Жердевке Тамбовской области — 65 мм.

Ранее сообщалось, что период дождей в Москве закончится 25 июля. До 27 июля в столице сохранится тёплая, но переменчивая погода.