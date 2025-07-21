В Московской области за сутки выпало более 80% месячной нормы осадков

В столице за сутки выпало до 25% от июльской нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм осадков, в Тушино — 21 мм, в МГУ — 17 мм. В Строгино и на Балчуге выпало 13 и 9 мм осадков соответственно. В Подмосковье осадков выпало до 84% от месячной нормы.