В Московской области за сутки выпало более 80% месячной нормы осадков

В Московской области за прошедшие сутки выпало более 80% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В столице за сутки выпало до 25% от июльской нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 11 мм осадков, в Тушино — 21 мм, в МГУ — 17 мм. В Строгино и на Балчуге выпало 13 и 9 мм осадков соответственно. В Подмосковье осадков выпало до 84% от месячной нормы.
«Циклоническое влияние привело к сильным дождям в столичном регионе», — отметил Тишковец.
Дожди затронули и другие регионы Центральной России, включая Черноземье. В Ельце Липецкой области выпало 88 мм осадков при норме 69 мм, в Жердевке Тамбовской области — 65 мм.
Ранее сообщалось, что период дождей в Москве закончится 25 июля. До 27 июля в столице сохранится тёплая, но переменчивая погода.