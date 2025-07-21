В США рассказали об авиаколлапсе: самолеты авиакомпании Alaska Airlines выстроились в очереди на взлетной полосе

В США рассказали об авиаколлапсе, несколько самолетов авиакомпании Alaska Airlines не могут подняться в воздух, они выстроились в очереди на взлётной полосе и ждут своей очереди. Об этом пишет издание NBC News.
Авиакомпания Alaska Airlines сообщила, что из-за сбоя в компьютерной системе, произошедшего в воскресенье вечером, она потребовала приостановить полёты своего флота и флота региональной дочерней компании Horizon Air.
В заявлении авиакомпании Alaska говорится, что запрос в федеральные власти не позволит самолётам Alaska и Horizon подниматься в воздух до тех пор, пока система не будет восстановлена.
«У нас возникли проблемы с ИТ-системами. Приносим извинения за доставленные неудобства и работаем над устранением неполадок», — говорится на официальном сайте авиакомпании.
Ранее KP.RU сообщил, что в Польше произошла авария в системе управления полетами. Десятки самолетов застряли в аэропорту.