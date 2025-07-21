У Крымского моста скопилось более 1,5 тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось 1250 автомобилей, со стороны Крыма ждут проезда 340 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
На 8.00 в очереди с обеих сторон находилось около 1200 машин, из них основная часть — 1 тысяча автомобилей ждали проезда в Крым.
«В очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание более трёх часов. В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Ожидание около часа» , — говорится в сообщении на 9.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.