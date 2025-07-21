МТС: Мошенники стали звонить от лица сотрудников маркетплейсов

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук сообщил, что в России участились случаи телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и курьерских служб.
Он отметил, что аферисты рассказывают о якобы подготовленной к вручению посылке и утверждают, что заказ уже оплачен, предлагая согласовать удобное время доставки. Если собеседник отвечает, что ничего не заказывал, ему объясняют это ошибкой или преподносят как подарок.
Бийчук также уточнил, что в ходе разговора мошенники просят подтвердить личность и высылают смс-код, якобы необходимый для службы доставки или системы безопасности платформы, передает РИА Новости.
Управление МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий предупредило, что у человека, который разгласил свои данные мошенникам, есть так называемый «золотой час» для минимизации ущерба.
Ранее в столице задержали курьера мошенников, обманувших подростка на 38 миллионов рублей. Злоумышленники убедили девочку в том, что денежные средства, находящиеся дома, необходимо задекларировать. После этого она передала собранные деньги курьеру. Мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело.