МТС: Мошенники стали звонить от лица сотрудников маркетплейсов

Он отметил, что аферисты рассказывают о якобы подготовленной к вручению посылке и утверждают, что заказ уже оплачен, предлагая согласовать удобное время доставки. Если собеседник отвечает, что ничего не заказывал, ему объясняют это ошибкой или преподносят как подарок.