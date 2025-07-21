Отдыхающих на турецких курортах предупредили об опасной бактерии: она размножается в тёплой солёной воде

Турецкие медики предупредили об угрозе для отдыхающих на популярных курортах страны. Как сообщает газета Milliyet, в водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены опасные бактерии Vibrio, способные вызвать холеру.
Доктор Угур Аферин из стамбульской больницы отметил, что бактерии Vibrio активно размножаются в теплой соленой воде. Особую опасность представляет подвид cholerae, который при попадании в организм может спровоцировать холеру с тяжелой диареей и критическим обезвоживанием.
«Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая вызывает сильную диарею и потерю жидкости», — объяснил специалист.
Хотя официально случаи холеры в Турции фиксируются редко, эксперты предупреждают: риск заражения существует.
Тем временем российские туристы, которые посетили курорт в Северной Корее, рассказали о том, как прошел их отдых и поделились своими впечатлениями. По словам путешественников, особенно их поразили отношение местных работников, а также условия поездки в КНДР.