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Отдыхающих на турецких курортах предупредили об опасной бактерии: она размножается в тёплой солёной воде

Туристов предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio в море Турции.

Источник: Комсомольская правда

Турецкие медики предупредили об угрозе для отдыхающих на популярных курортах страны. Как сообщает газета Milliyet, в водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружены опасные бактерии Vibrio, способные вызвать холеру.

Доктор Угур Аферин из стамбульской больницы отметил, что бактерии Vibrio активно размножаются в теплой соленой воде. Особую опасность представляет подвид cholerae, который при попадании в организм может спровоцировать холеру с тяжелой диареей и критическим обезвоживанием.

«Vibrio cholerae может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании загрязненной морской воды и вызвать холеру, которая вызывает сильную диарею и потерю жидкости», — объяснил специалист.

Хотя официально случаи холеры в Турции фиксируются редко, эксперты предупреждают: риск заражения существует.

Тем временем российские туристы, которые посетили курорт в Северной Корее, рассказали о том, как прошел их отдых и поделились своими впечатлениями. По словам путешественников, особенно их поразили отношение местных работников, а также условия поездки в КНДР.