СБУ проводит обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает издание «Страна».
По информации источника, несколько детективов подозреваются в госизмене, а также в якобы торговле с Россией и коррупции. Утверждается, что есть якобы зафиксированные случаи влияния российских спецслужб на сотрудников бюро.
При этом ведомства пока не сделали официальных комментариев по поводу расследования в отношении антикоррупционной организации.
Ранее служба безопасности Украины пресекла попытку китайских граждан якобы получить секретные сведения о ракетном комплексе РК-360мц «Нептун». В Киеве задержаны двое подозреваемых — 24-летний бывший студент местного технического вуза и его отец, прибывший из КНР.