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СБУ проводит обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины

Детективы НАБУ подозреваются в госизмене.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает издание «Страна».

По информации источника, несколько детективов подозреваются в госизмене, а также в якобы торговле с Россией и коррупции. Утверждается, что есть якобы зафиксированные случаи влияния российских спецслужб на сотрудников бюро.

При этом ведомства пока не сделали официальных комментариев по поводу расследования в отношении антикоррупционной организации.

Ранее служба безопасности Украины пресекла попытку китайских граждан якобы получить секретные сведения о ракетном комплексе РК-360мц «Нептун». В Киеве задержаны двое подозреваемых — 24-летний бывший студент местного технического вуза и его отец, прибывший из КНР.