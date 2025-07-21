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Особняк Клодта в Самаре готовят к реставрации: объявлен конкурс

В Самарской области объявлен конкурс на проведение реставрации особняка Клодта — памятника культурного наследия федерального уровня, возведённого в 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва.

В Самарской области объявлен конкурс на проведение реставрации особняка Клодта — памятника культурного наследия федерального уровня, возведённого в 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. Здание, расположенное по адресу улица Куйбышева, 139, нуждается в обновлении фасадов и кровли.

Начальная стоимость работ составляет 2,88 миллиона рублей, завершить проект планируется до 31 декабря 2025 года.

Особняк Клодта — одна из архитектурных достопримечательностей центра Самары, выполненная в стиле немецкого ренессанса. Характерные балконы, высокая шпилевая башня и флюгер создают у здания сказочный облик, выгодно выделяющий его среди городской застройки.

За свою более чем вековую историю особняк использовался как коммунальное жильё, здание посольства Афганистана, а также детский сад.

Ранее мы писали, что из-за аварии маршруты автобусов № 1, № 51, № 67 и № 87 временно изменили расписание.

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