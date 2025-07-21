Особняк Клодта в Самаре готовят к реставрации: объявлен конкурс

В Самарской области объявлен конкурс на проведение реставрации особняка Клодта — памятника культурного наследия федерального уровня, возведённого в 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. Здание, расположенное по адресу улица Куйбышева, 139, нуждается в обновлении фасадов и кровли.