Особняк Клодта в Самаре готовят к реставрации: объявлен конкурс

В Самарской области объявлен конкурс на проведение реставрации особняка Клодта — памятника культурного наследия федерального уровня, возведённого в 1898 году по проекту архитектора Александра Щербачёва. Здание, расположенное по адресу улица Куйбышева, 139, нуждается в обновлении фасадов и кровли.
Начальная стоимость работ составляет 2,88 миллиона рублей, завершить проект планируется до 31 декабря 2025 года.
Особняк Клодта — одна из архитектурных достопримечательностей центра Самары, выполненная в стиле немецкого ренессанса. Характерные балконы, высокая шпилевая башня и флюгер создают у здания сказочный облик, выгодно выделяющий его среди городской застройки.
За свою более чем вековую историю особняк использовался как коммунальное жильё, здание посольства Афганистана, а также детский сад.
Ранее мы писали, что из-за аварии маршруты автобусов № 1, № 51, № 67 и № 87 временно изменили расписание.
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