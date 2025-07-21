Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре рейса отменены и восемь задержаны утром 21 июля в аэропорту Волгограда

Сбой в расписании произошел из-за закрытия столичных аэропортов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде вторые сутки с большими задержками летают самолеты, утром 21 июля 2025 на табло воздушной гавани снова отмены и задержки рейсов. Пассажиры ожидают вылета уже около 6 часов. Свои рейсы в Волгоград и из Волгограда в Москву отменили компании «Победа» и «Аэрофлот». Таким образом, 4 запланированных на утро 21 июля рейса не будут выполнены.

Задреживаются 4 рейса на вылет в Москву — 2 авиакомпании «Аэрофлот», один рейс «Победы» и один — «России». Обратные рейсы этих авиакомпаний тоже прибудут в Волгоград с задержкой, пассажирам следует внимательно следить за информацией на табло и читать сообщения от перевозчиков.