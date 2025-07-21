Четыре рейса отменены и восемь задержаны утром 21 июля в аэропорту Волгограда

В Волгограде вторые сутки с большими задержками летают самолеты, утром 21 июля 2025 на табло воздушной гавани снова отмены и задержки рейсов. Пассажиры ожидают вылета уже около 6 часов. Свои рейсы в Волгоград и из Волгограда в Москву отменили компании «Победа» и «Аэрофлот». Таким образом, 4 запланированных на утро 21 июля рейса не будут выполнены.