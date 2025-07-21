КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов

Ранее в интервью РИА Новости директор заявлял, что КМЗ рассматривает вопрос перехода в состав ОСК для реализации важной задачи — разработки и создания судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота: танкеров, балкеров, газовозов и других судов. Для решения этой задачи необходимо стабильное и объемное финансирование. Тогда Даниленко подчеркивал, что России нужен собственный крупнотоннажный флот, а для него нужны двигатели.