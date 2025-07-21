КМЗ будет создавать двигатели для океанских танкеров и газовозов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главной задачей вхождения военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) является создание двигателей в 10 Мвт мощности для крупнотоннажного флота: океанских танкеров, газовозов, балкеров, заявил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
Полноправным учредителем КМЗ стало ООО «Группа компаний “Морские и нефтегазовые проекты”, которая входит в состав группы предприятий АО “ОСК”.
Холдинг ВПК KMЗ сегодня специализируется на выполнении гособоронзаказа, в частности, на производстве катеров для силовых структур России и морских дронов.
«Первичной задачей мы определили разработку и изготовление двигателя в 10 Мвт мощности. Надеемся, что в следующем шагом будет выход на большие мощности», — сказал Даниленко.
По его словам, разработка малооборотных двигателей позволит обеспечить строительство судов различного назначения мирового класса, обеспечить их технологическую независимость.
«Впервые за долгие годы у России будет возможность иметь собственные моторы большой мощности с мировыми показателями эффективности и экономичности», — сказал Даниленко.
Он также сообщил, что все руководство холдинга останется в полном составе поскольку основная цель — «привлечь команду специалистов и разработчиков холдинга».
«Нужно обеспечить управленческий подход с быстрыми эффективными решениями вместо симуляции процесса», — заявил директор.
Ранее в интервью РИА Новости директор заявлял, что КМЗ рассматривает вопрос перехода в состав ОСК для реализации важной задачи — разработки и создания судовых малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота: танкеров, балкеров, газовозов и других судов. Для решения этой задачи необходимо стабильное и объемное финансирование. Тогда Даниленко подчеркивал, что России нужен собственный крупнотоннажный флот, а для него нужны двигатели.