В РФ призвали наказывать подростков и их родителей за тренд с «распятием»

Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал наказывать подростков и их родителей за тренд в соцсетях с изображением «распятия» на дорожных знаках, передает NEWS.ru.
Отметим, что подростки изображают распятие Иисуса Христа на дорожных знаках, а отраженный свет называют «божественным сиянием». Свои фото они выкладывают в соцсети.
По словам Иванова, это не просто хулиганство, а кощунство, направленное на оскорбление чувств верующих. Депутат считает, что подобные действия нельзя списывать на глупость или незнание, поскольку они демонстрируют явное пренебрежение к святыням и требуют жесткой реакции со стороны общества и государства.
Иванов подчеркнул, что этот тренд пришел с Запада и противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям России. Он призвал привлекать участников подобных акций к ответственности в зависимости от их возраста. Если нарушитель не достиг возраста административной или уголовной ответственности, к ней должны быть привлечены его родители, считает парламентарий.
Он также призвал усилить мониторинг соцсетей с целью оперативно пресекать распространение подобного контента.
Ранее в Госдуме раскритиковали иностранные мессенджеры за игнорирование российских законов.