В РФ призвали наказывать подростков и их родителей за тренд с «распятием»

Иванов подчеркнул, что этот тренд пришел с Запада и противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям России. Он призвал привлекать участников подобных акций к ответственности в зависимости от их возраста. Если нарушитель не достиг возраста административной или уголовной ответственности, к ней должны быть привлечены его родители, считает парламентарий.