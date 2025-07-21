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В РФ призвали наказывать подростков и их родителей за тренд с «распятием»

В соцсетях среди подростков становится популярным тренд с изображением «распятия» на дорожных знаках.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал наказывать подростков и их родителей за тренд в соцсетях с изображением «распятия» на дорожных знаках, передает NEWS.ru.

Отметим, что подростки изображают распятие Иисуса Христа на дорожных знаках, а отраженный свет называют «божественным сиянием». Свои фото они выкладывают в соцсети.

По словам Иванова, это не просто хулиганство, а кощунство, направленное на оскорбление чувств верующих. Депутат считает, что подобные действия нельзя списывать на глупость или незнание, поскольку они демонстрируют явное пренебрежение к святыням и требуют жесткой реакции со стороны общества и государства.

Иванов подчеркнул, что этот тренд пришел с Запада и противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям России. Он призвал привлекать участников подобных акций к ответственности в зависимости от их возраста. Если нарушитель не достиг возраста административной или уголовной ответственности, к ней должны быть привлечены его родители, считает парламентарий.

Он также призвал усилить мониторинг соцсетей с целью оперативно пресекать распространение подобного контента.

Ранее в Госдуме раскритиковали иностранные мессенджеры за игнорирование российских законов.