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В Эстонии призвали остановить ликвидацию Центра русской культуры в Таллине

Авторы обращения предупредили, что уничтожение Центра русской культуры приведёт к маргинализации общества.

Источник: Аргументы и факты

Главы 15 творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры в Таллине, призвали остановить ликвидацию этого учреждения.

Они направили соответствующее обращение в городское собрание.

«Уничтожение Центра русской культуры приведёт к потере важного очага культуры, что неизбежно приведёт к маргинализации общества», — сказано в тексте письма.

Авторы обращения отметили, что таллинские власти до сих пор не встретились с представителями творческих коллективов.

Напомним, в апреле с фасада здания Центра русской культуры в Таллине демонтировали композиции с серпом, молотом, якорем, знамёнами и звездой. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии не смогут стереть историческую память и благодарность эстонского народа за борьбу с фашистами во время Великой Отечественной войны.

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