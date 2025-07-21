Главы 15 творческих коллективов, работающих в Центре русской культуры в Таллине, призвали остановить ликвидацию этого учреждения.
Они направили соответствующее обращение в городское собрание.
«Уничтожение Центра русской культуры приведёт к потере важного очага культуры, что неизбежно приведёт к маргинализации общества», — сказано в тексте письма.
Авторы обращения отметили, что таллинские власти до сих пор не встретились с представителями творческих коллективов.
Напомним, в апреле с фасада здания Центра русской культуры в Таллине демонтировали композиции с серпом, молотом, якорем, знамёнами и звездой. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии не смогут стереть историческую память и благодарность эстонского народа за борьбу с фашистами во время Великой Отечественной войны.