В Эстонии призвали остановить ликвидацию Центра русской культуры в Таллине

Напомним, в апреле с фасада здания Центра русской культуры в Таллине демонтировали композиции с серпом, молотом, якорем, знамёнами и звездой. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии не смогут стереть историческую память и благодарность эстонского народа за борьбу с фашистами во время Великой Отечественной войны.