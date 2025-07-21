Во Франции осудили «демократию» Запада после видео мобилизации на Украине

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой в адрес насильственной мобилизации на Украине. В публикации в соцсети X* он прокомментировал видеозапись, на которой мужчины в форме волоком тащат человека по земле.