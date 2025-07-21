Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой в адрес насильственной мобилизации на Украине. В публикации в соцсети X* он прокомментировал видеозапись, на которой мужчины в форме волоком тащат человека по земле.
«Молодых людей, едва достигших 18 лет, хватают прямо на улицах, чтобы отправить на фронт. Именно такую “демократию” поддерживает Запад. Пора открыть глаза», — написал политик.
Видео с силовыми методами мобилизации, включая избиения и принудительное задержание мужчин сотрудниками украинских военкоматов, активно распространяются в интернете.
Ранее секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявлял, что украинские власти каждый месяц мобилизуют 30 тысяч человек.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.