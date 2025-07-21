WP: хакеры атаковали ведомства США, воспользовавшись уязвимостью Microsoft

Хакеры совершили масштабную кибератаку на ведомства Соединенных Штатов, воспользовавшись серьезной уязвимостью в программе SharePoint от Microsoft. Об этом со ссылкой на чиновников и частных исследователей пишет американская газета Washington Post (WP).
Как сказано в статье, глобальная хакерская атака на правительственные агентства и компании стала возможной благодаря крупной бреши в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft.
Расследования после взлома уже начали в США, Канаде и Австралии. Личности злоумышленников пока не установили. Цели хакеров также не известны.
Ранее в ФБР заявили, что банда хакеров планирует атаковать авиакомпании по всему миру.