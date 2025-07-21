Неделю в Уфе будет перекрыт перекресток Воровского-Красноярской

В Уфе из-за строительства наружного газопровода на время перекрыли движение транспорта на перекрестке улиц Воровского и Красноярской. Ограничение, как сообщает пресс-служба городской администрации, будет действовать до 28 июля.
Предприятие, которое выполняет работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.
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