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Неделю в Уфе будет перекрыт перекресток Воровского-Красноярской

В Уфе до 28 июля перекроют перекресток улиц Воровского и Красноярской.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе из-за строительства наружного газопровода на время перекрыли движение транспорта на перекрестке улиц Воровского и Красноярской. Ограничение, как сообщает пресс-служба городской администрации, будет действовать до 28 июля.

Предприятие, которое выполняет работы, обратилось к горожанам с просьбой заранее планировать альтернативные маршруты и отнестись с пониманием к грядущим ограничениям.

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