В Красноярск возвращается жара после дождливой недели

Дожди и пасмурная погода продержатся в Красноярске до четверга, с дневной температурой +16…+19°C и ночной +8…+11°C.
Однако уже в пятницу потеплеет до +23°C, в субботу ожидается +26°C, а в воскресенье воздух прогреется до +28°C. Осадков в конце недели не прогнозируется.
Как раннее писал «МК в Красноярске», раскаленный асфальт опаснее жары в лесу. Врач советует пить воду каждые 30−40 минут, носить легкую одежду из натуральных тканей, чаще заходить в кондиционированные помещения и избегать алкоголя.