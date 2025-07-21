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ТВ и радио отключат в нескольких населённых пунктах Хабаровского края

Перебои с вещанием будут наблюдаться два дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Телевизионное и радиовещание будет прерываться в ряде населённых пунктов Хабаровского края 22 и 24 июля в связи с плановыми профилактическими работами на оборудовании сети филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключения затронут несколько районов региона.

Согласно информации, которую предоставили в организации, после проведения всех регламентных процедур вещание вернётся на прежние частоты, а значит, что перенастраивать домашние приёмники не понадобится. Кроме того, отключения будут производиться в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.

График кратковременных отключений телерадиосигнала на 22 по 24 июля:

22.07.2025.

Арка, Охотский муниципальный округ, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Комсомольск-на-Амуре, с 08:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России»;

Радио «Маяк»;

Радио «Вести ФМ»;

Радио «Восток России».

Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

24.07.2025.

Охотск, Охотский муниципальный округ, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».