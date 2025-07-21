ТВ и радио отключат в нескольких населённых пунктах Хабаровского края

Согласно информации, которую предоставили в организации, после проведения всех регламентных процедур вещание вернётся на прежние частоты, а значит, что перенастраивать домашние приёмники не понадобится. Кроме того, отключения будут производиться в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.