Названы главные ошибки при мытье малины

Технолог Георгий Суслянок в беседе с Life.ru рассказал, что малина — это одна из самых нежных ягод из-за своего строения, и каждая ее костянка соединена тонкими волокнами, поэтому такую ягоду надо мыть с осторожностью.
Специалист раскрыл главные ошибки при мытье малины, в числе которых, в частности, использование сильного напора воды, способного повредить структуру ягод, замачивание в воде, что приводит к размягчению и потере ее формы, а также применение горячей воды.
Собеседник издания обратил внимание на то, что высокая температура может стать причиной размягчения ягод, и к тому же их нужно аккуратно перекладывать или пересыпать, чтобы не допустить повреждений.
Как заметил Суслянок, после мытья малина сохраняет свои качестве в течение двух-трех дней. При этом он указал, что плотные ягоды можно использовать для варенья и джемов, а мягкие, в свою очередь, необходимо съедать сразу после мытья.
Читайте также: Эксперт развенчал главные мифы о хлебе.