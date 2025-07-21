Родителей предупредили о штрафах за купание детей без присмотра

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о возможных штрафах и аресте до 15 суток за купание в фонтанах в жару. Как передает 360.ru, специалист отметил, что фонтаны являются технически сложными сооружениями, и их поломка из-за купания может создать опасность для самих нарушителей.