Родителей предупредили о штрафах за купание детей без присмотра

Адвокат Эльмира Мусаева в беседе с «Газетой.Ru» предупредила о последствиях бесконтрольного купания детей. Родителям грозят серьезные штрафы за оставленного одного купаться ребенка, а в трагичных случаях — уголовная ответственность.
Согласно статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащий присмотр при купании родителям могут вынести предупреждение или штраф до 500 рублей. Систематическое нарушение может привлечь внимание комиссии по делам несовершеннолетних. Органы опеки могут провести специальную проверку, иногда такие правонарушения могут расцениваться как пренебрежение детской безопасностью.
«Если в результате такого безнадзорного купания ребенок получает травмы или, хуже того, все заканчивается летальным исходом, наступает уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств может применяться причинение смерти по неосторожности», — уточнила специалист.
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о возможных штрафах и аресте до 15 суток за купание в фонтанах в жару. Как передает 360.ru, специалист отметил, что фонтаны являются технически сложными сооружениями, и их поломка из-за купания может создать опасность для самих нарушителей.
Председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в интервью «Царьграду» рассказал о возможностях загорать на своем дачном участке. По его словам, спокойно загорать могут позволить себе лишь те, чей участок огорожен забором.