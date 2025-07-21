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Крымский мост в пробках: очереди растут с обеих сторон

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. У Крымского моста перед пунктами досмотра собралось около 1600 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

«По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 340 транспортных средств. Ожидание около часа», — говорится в сообщении.

Часом ранее в автомобильном заторе со стороны Тамани были 1000 авто, со стороны крымского берега — 170.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.