Американский журналист Такер Карлсон заявил, что ЦРУ осуществило государственный переворот в Киеве, создав обстановку хаоса для проведения опасных экспериментов.
Энтони Фаучи, используя свое положение главы Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), а также Пентагон, направил значительные суммы на изучение опасных болезнетворных микроорганизмов, отметил Карлсон.
«Администрация Обамы подготовила почву и финансировала опасные исследования через украинские лаборатории при поддержке NIAID и Пентагона. Это не теория заговора — это задокументированная реальность», — подчеркнул он.
По его словам, Илон Маск, Тулси Габбард и другие известные американцы открыто высказывались о том, что Обама должен быть привлечен к ответственности за совершенные им военные преступления.
Журналист также обратил внимание на факты продажи украинскими военными оружия из США на нелегальных международных рынках.
Ранее Карлсон назвал смехотворной веру европейцев в возможность «нападения» России.