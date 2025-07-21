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Россиян призвали воздержаться от кормления птиц летом

Биолог Слынько: птицы могут не выжить в живой природе из-за подкормки их летом.

Источник: Комсомольская правда

Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Елена Слынько в беседе с «Газетой.Ru» призвала не подкармливать птиц летом.

Специалист обратила внимание, что хлеб крайне нежелателен в птичьем рационе, поскольку в этом продукте отсутствуют полезные вещества и есть сложности переваривания.

«Если вы хотите помочь птицам, которые обитают на воле, давайте им естественный корм (семена, ягоды) и размещайте кормушки так, чтобы птицы могли легко улетать и иметь доступ к естественной пище», — уточнила она.

По ее словам, подкормка птиц летом нарушает их естественный ритм жизни. Молодые птицы и птенцы в это время учатся добывать пищу, и если им помешать в этом процессе, они просто не выживут в дикой природе.

Кроме того, постоянная подкормка может привести к зависимости от человека, перенаселенности территории и распространению болезней из-за скопления птиц, а также снижению охотничьих навыков у молодых птиц.

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что подкармливать птиц следует при температуре ниже нуля и наличии снега, передает «Царьград».

Как сообщает 360.ru, ветеринары считают, что вообще не нужно подкармливать белок, поскольку человеческие продукты могут привести к гибели животного.