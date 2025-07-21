Россиян призвали воздержаться от кормления птиц летом

Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Елена Слынько в беседе с «Газетой.Ru» призвала не подкармливать птиц летом.
Специалист обратила внимание, что хлеб крайне нежелателен в птичьем рационе, поскольку в этом продукте отсутствуют полезные вещества и есть сложности переваривания.
«Если вы хотите помочь птицам, которые обитают на воле, давайте им естественный корм (семена, ягоды) и размещайте кормушки так, чтобы птицы могли легко улетать и иметь доступ к естественной пище», — уточнила она.
По ее словам, подкормка птиц летом нарушает их естественный ритм жизни. Молодые птицы и птенцы в это время учатся добывать пищу, и если им помешать в этом процессе, они просто не выживут в дикой природе.
Кроме того, постоянная подкормка может привести к зависимости от человека, перенаселенности территории и распространению болезней из-за скопления птиц, а также снижению охотничьих навыков у молодых птиц.
Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что подкармливать птиц следует при температуре ниже нуля и наличии снега, передает «Царьград».
Как сообщает 360.ru, ветеринары считают, что вообще не нужно подкармливать белок, поскольку человеческие продукты могут привести к гибели животного.