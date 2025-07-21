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После атаки БПЛА в Ростовской области отменили некоторые пригородные поезда

В Ростовской области не вышли на маршруты и задержались некоторые пригородные поезда.

Источник: Комсомольская правда

21 июля в Ростовской области отменили некоторые пригородные поезда, также отдельные составы задержались в пути. Об этом сообщают в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании» (СКППК).

В частности, не вышли на маршруты поезда № 6162 Каменоломни — Ростов (вместо Лихая — Ростов), с отправлением в 5:26, и № 6164 Зверево — Ростов (вместо Лихая — Ростов), с отправлением в 5:01.

«По техническим причинам» задержались: маршрут № 6518/6516 Кутейниково — Ростов (на 25 минут), № 6157 Ростов — Лихая (на 20 минут), № 6170 Усть-Донецкая — Ростов по отправлению со станции Лесостепь (на 1 час 24 минуты).

Как уточнили в пресс-службе СКЖД, «падение обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою графика: 26 пассажирских составов на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются». Сейчас движение через станцию Каменоломни ведется со сниженной скоростью.

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