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БК «Самара» объявил состав тренерского штаба на сезон 2025/2026

Баскетбольный клуб «Самара» завершил формирование тренерского штаба для участия в Единой Лиге ВТБ.

Баскетбольный клуб «Самара» завершил формирование тренерского штаба для участия в Единой Лиге ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Главным тренером команды останется Владислав Коновалов, неоднократный победитель и призёр чемпионатов мира среди военнослужащих.

В тренерский штаб также вошли Игорь Грачев, Илья Локтионов и Владимир Черников. Медицинскую поддержку основной команды обеспечат врач Юрий Федоров и массажист Антон Тишаков.

Ранее сообщалось, что в областной столице впервые состоялся чемпионат РФ по гонкам с препятствиями.

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