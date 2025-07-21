«Не поддаваться панике!» Власти Бреста сказали жителям сообщить о странном запахе в МЧС

Власти Бреста прокомментировали сообщения в соцсетях о странном запахе в городе. Подробнее написал телеграм-канал «Любимый Брест» Брестского горисполкома.
В горисполкоме обратили внимание на то, что в брестских чатах распространяется информация о будто бы «сильной вони и предполагаемых выбросах» в городе. Горожане предполагают, что странный запах может быть связан с производством канифоли. Запах, по сообщениям в соцсетях, слышен в районе Дубровки, Речицы, Козловичей и Клейников. Пользователи также подчеркивают, что из-за странного запаха у них якобы возникают тошнота и рези в глазах.
— В МЧС на данный момент никаких сообщений о подобных инцидентах не поступало, — прокомментировали в горисполкоме.
Также власти Бреста призвали горожан не поддаваться панике, критически отнестись к информации из непроверенных источников. Но и сказали брестчанам при возникновении странного запаха сообщить об этом в МЧС.
— Если вы действительно чувствуете сильный запах и предполагаете наличие опасных выбросов незамедлительно сообщите об этом в МЧС по номера 101 или 112, — сказали брестские власти.
Горожан также призвали не распространять непроверенную информацию, чтобы не сеять панику в областном центре и не затруднять работу экстренных служб.
К слову, совсем недавно экологи назвали самые чистые города Беларуси: «Брест — самый экологичный, Витебск улучшил свои позиции».
Тем временем глава МЧС Синявский сказал, как спасатели устранили ажиотаж на сахар в Беларуси.