«Не поддаваться панике!» Власти Бреста сказали жителям сообщить о странном запахе в МЧС

В горисполкоме обратили внимание на то, что в брестских чатах распространяется информация о будто бы «сильной вони и предполагаемых выбросах» в городе. Горожане предполагают, что странный запах может быть связан с производством канифоли. Запах, по сообщениям в соцсетях, слышен в районе Дубровки, Речицы, Козловичей и Клейников. Пользователи также подчеркивают, что из-за странного запаха у них якобы возникают тошнота и рези в глазах.