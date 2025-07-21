Очередь из машин у Крымского моста выросла

На автомобильном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопилось 1250 машин, со стороны Крыма ждут своего проезда 340 автомобилей, проинформировал оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
На 8 утра в очереди с обеих сторон находилось порядка 1200 машин, из них основная часть — тысяча автомобилей — ждали проезда в Крым.
На 9 утра в очереди со стороны Тамани находится 1250 транспортных средств. Ожидание, по прогнозам, составит свыше трёх часов. В очереди со стороны Керчи скопилось 340 транспортных средств.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автобусам, микроавтобусам и легковым автомобилям.