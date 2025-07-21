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Задержанного в Париже Касаткина не пускают на спортивную площадку

Даниил Касаткин до сих пор не получил разрешение посещать спортивную площадку, хотя окна его камеры выходят на баскетбольное кольцо.

Источник: Аргументы и факты

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, ранее задержанному во Франции, не дают тренироваться на спортивной площадке, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на адвоката спортсмена Фредерика Бело.

По его словам, Касаткин пытается поддерживать себя в форме в камере: он выполняет упражнения на массу тела и делает растяжку. Бело отметил, что спортсмен до сих пор не получил разрешения посещать спортивную площадку, несмотря на то, что из окна его камеры видно баскетбольное кольцо.

Ранее сообщалось, что Касаткин с момента задержания не может поговорить со своими родителями.

Напомним, спортсмен прибыл во Францию вместе со своей девушкой, где сделал ей предложение. 21 июня его задержали в Париже по подозрению в участии в «хакерской группе».