Задержанного в Париже Касаткина не пускают на спортивную площадку

Российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, ранее задержанному во Франции, не дают тренироваться на спортивной площадке, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на адвоката спортсмена Фредерика Бело.
По его словам, Касаткин пытается поддерживать себя в форме в камере: он выполняет упражнения на массу тела и делает растяжку. Бело отметил, что спортсмен до сих пор не получил разрешения посещать спортивную площадку, несмотря на то, что из окна его камеры видно баскетбольное кольцо.
Ранее сообщалось, что Касаткин с момента задержания не может поговорить со своими родителями.
Напомним, спортсмен прибыл во Францию вместе со своей девушкой, где сделал ей предложение. 21 июня его задержали в Париже по подозрению в участии в «хакерской группе».