Задержанного в Париже Касаткина не пускают на спортивную площадку

По его словам, Касаткин пытается поддерживать себя в форме в камере: он выполняет упражнения на массу тела и делает растяжку. Бело отметил, что спортсмен до сих пор не получил разрешения посещать спортивную площадку, несмотря на то, что из окна его камеры видно баскетбольное кольцо.