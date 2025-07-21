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Трамп опубликовал видео «ареста» Обамы под любимый трек YMCA

Трамп опубликовал видео ареста Обамы, сгенерированное нейросетью.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем блоге видео, сгенерированное нейросетью с якобы арестом бывшего лидера Белого дома Барака Обамы. Этот ролик является своеобразной отсылкой к недавним заявлениям директора Национальной разведки Тулси Габбард.

В своём сообщении в Truth Social президент США опубликовал видео из TikTok, в котором можно увидеть различных представителей Демократической партии, включая Барака Обаму. В этом видео он говорит: «Никто не может быть выше закона».

Затем в 45-секундном ролике, созданном с помощью искусственного интеллекта, мы видим, как Трамп и Обама сидят в Овальном кабинете. Внезапно агенты арестовывают Обаму под песню «YMCA».

Искусственный интеллект создал образ Трампа, который усмехается, когда Обаму задерживают и отправляют в тюремную камеру. На видео также можно увидеть Обаму в оранжевом комбинезоне за решёткой.

Это видео появилось на фоне заявлений Габбард о том, что Обама и руководители его разведки сфабриковали информацию о сговоре с Россией. Речь идет о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы Америки в 2016 году.

«Последствия этого, честно говоря, поистине исторические», — заявила Габбард в воскресном выпуске программы «Sunday Morning Futures» на канале Fox News.

Ранее KP.RU сообщил, что новый президент США произнес речь и повторил танец, который исполнял на своих митингах. Для своего победного танца он выбрал любимый трек YMCA группы Village People.

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