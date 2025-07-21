Количество кибермошенничеств в России снизилось на 18%, но суммы краж выросли: вот в чем причина

В первой половине 2025 года количество случаев кибермошенничества в России сократилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако суммы похищенных средств значительно увеличились, сообщили ТАСС в компании BI.ZONE, специализирующейся на управлении цифровыми рисками.
За январь-март 2025 года мошенники похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, что на 60% превышает показатели первого квартала 2024 года. Эксперты объясняют эту тенденцию переходом преступников на более доходные схемы обмана.
Наиболее распространенным видом мошенничества стали кражи доступов к электронным платежным средствам, которые составили 17% от общего числа инцидентов. Преступники часто действовали от имени банковских сотрудников или использовали фишинговые сайты. Около 15% случаев были связаны с фальшивыми представителями МВД и Центробанка, которые убеждали жертв перевести деньги на «безопасные счета» или передать их курьерам. Третье место в рейтинге мошеннических схем заняла «подработка на маркетплейсах», где злоумышленники предлагали выплаты за написание положительных отзывов.
Специалисты также отметили значительный рост использования дропперов — клиентов банков, которые предоставляют доступ к своим счетам третьим лицам. Количество таких случаев увеличилось в семь раз. В четыре раза чаще стали встречаться схемы, связанные с букмекерскими ставками и фальшивыми выигрышами.
Прежде сообщалось, что в РФ участились случаи мошеннических звонков под видом сотрудников маркетплейсов и курьерских служб. Аферисты используют изощренную схему с якобы «готовыми к выдаче» посылками.