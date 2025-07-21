Количество кибермошенничеств в России снизилось на 18%, но суммы краж выросли: вот в чем причина

Наиболее распространенным видом мошенничества стали кражи доступов к электронным платежным средствам, которые составили 17% от общего числа инцидентов. Преступники часто действовали от имени банковских сотрудников или использовали фишинговые сайты. Около 15% случаев были связаны с фальшивыми представителями МВД и Центробанка, которые убеждали жертв перевести деньги на «безопасные счета» или передать их курьерам. Третье место в рейтинге мошеннических схем заняла «подработка на маркетплейсах», где злоумышленники предлагали выплаты за написание положительных отзывов.