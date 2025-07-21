В МВД рассказали россиянам, как защитить личные данные на Android

Для того чтобы защитить персональные данные на устройствах с операционной системой Android, гражданам России рекомендовано изменить ряд настроек, связанных с конфиденциальностью и безопасностью. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.
В ведомстве обратили внимание на необходимость отключения автоматического подключения к Wi-Fi, чтобы смартфон не подключался к потенциально опасным сетям без ведома пользователя. Кроме того, рекомендовано деактивировать поддержку устаревшего стандарта WEP, который считается ненадежным с точки зрения безопасности.
Особое внимание следует уделить функциям беспроводной связи. В МВД России советуют выключать Bluetooth, если он не используется, поскольку это снижает риск возможных атак через уязвимости в данной технологии.
Также специалисты рекомендуют настраивать уведомления таким образом, чтобы содержимое отображалось только после разблокировки устройства. Это позволит защитить конфиденциальную информацию от посторонних глаз. Для повышения безопасности предлагается сократить время бездействия до автоматической блокировки экрана, а также настроить мгновенное срабатывание блокировки при нажатии кнопки питания.
Что касается способов разблокировки, пользователям рекомендуется использовать сложные варианты — такие как PIN-код, пароль или графический ключ. Использование «свайпа» или полного отсутствия блокировки признано небезопасным.
В целях ограничения сбора персональной информации стоит отключить показ вводимых паролей, запретить передачу данных на диагностику системы, а также ограничить доступ приложений к камере, микрофону и местоположению, если это не требуется для их функционирования.
Кроме того, рекомендуется установить PIN-код на SIM-карту и изменить его на более надежный, отключить возможность добавления новых пользователей с экрана блокировки и включить функцию сканирования приложений на наличие вредоносного ПО.
Отдельно подчеркивается важность сброса и удаления рекламного идентификатора, чтобы снизить объем персонализированной рекламы и таргетинга.
Ранее в МВД рассказали о пяти самых популярных сценариях мошенников, которые они используют для того, чтобы убедить пользователей Android-устройств установить на телефон вредоносное приложение.