В МВД рассказали россиянам, как защитить личные данные на Android

Также специалисты рекомендуют настраивать уведомления таким образом, чтобы содержимое отображалось только после разблокировки устройства. Это позволит защитить конфиденциальную информацию от посторонних глаз. Для повышения безопасности предлагается сократить время бездействия до автоматической блокировки экрана, а также настроить мгновенное срабатывание блокировки при нажатии кнопки питания.