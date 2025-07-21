Таблетка от артиллерии: Россия создала оружие, которое само находит вражеские пушки

«Одно из его важнейших преимуществ — техника работает без излучения, только в пассивном режиме. Засекая залпы любых артиллерийских систем, сам комплекс остаётся недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех. Также его невозможно подавить системами РЭБ», — сказано в публикации.