Таблетка от артиллерии: Россия создала оружие, которое само находит вражеские пушки

«Пенициллин» — это оружие нового поколения, работающее сразу с тремя видами данных: сейсмическими, тепловыми и визуальными. Сенсоры комплекса размещены на различных позициях и фиксируют звуковые и световые всплески от выстрелов и взрывов. Благодаря автоматической обработке информации система быстро определяет местоположение вражеских орудий — от миномётов до тяжёлых гаубиц.
«Дальность обнаружения при этом впечатляет. В результате у вражеской пушки ещё не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ», — рассказали специалисты Ростеха.
Особенностью комплекса является его способность работать круглосуточно при экстремальных температурах от −40 до +60 градусов Цельсия. Важным преимуществом считается минимальное время развёртывания, что существенно повышает оперативность действий войск.
«Одно из его важнейших преимуществ — техника работает без излучения, только в пассивном режиме. Засекая залпы любых артиллерийских систем, сам комплекс остаётся недоступным для радиопеленгования и постановки радиопомех. Также его невозможно подавить системами РЭБ», — сказано в публикации.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают оттеснять ВСУ в районе Зелёной Долины. По его словам, основные бои сейчас идут за посёлок Удачное, который является важным логистическим узлом для украинской армии.