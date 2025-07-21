Фонд «Добровольцы Донбасса» построит в Прикамье реабилитационный центр для участников СВО

Фонд «Добровольцы Донбасса» продолжает работу над масштабным проектом создания реабилитационного центра в Осинском районе. Он будет предназначен для проживания и восстановления бойцов СВО. Представители фонда подобрали подходящее здание в селе Крылово, но ему с помощью благотворителей предстоит серьезная реновация.
Исполняющий обязанности президента благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Василий Червяк приехал с представителями строительной компании для оценки стоимости работ по восстановлению здания для реабилитационного центра, расположенного в селе Крылово Осинского района. Визит стал важным этапом в реализации масштабной программы по возвращению к полноценной жизни людей, пострадавших в результате боевых действий и нуждающихся в профессиональной психологической и физической реабилитации.
В ходе визита Василий Червяк и представители строительной компании провели тщательный осмотр всех помещений центра, оценив объем необходимых ремонтных работ, состояние инженерных коммуникаций и потребность в новом оборудовании. Особое внимание было уделено созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, а также модернизации медицинского блока и расширению спектра предлагаемых реабилитационных программ.
По итогам осмотра был составлен предварительный план работ и определены основные этапы реализации проекта. Представители строительной компании выразили готовность в кратчайшие сроки предоставить смету расходов и приступить к выполнению работ после утверждения проектной документации и выделения необходимого финансирования.
Василий Червяк подчеркнул: «Важно как можно быстрее начать восстановительные работы. Каждый день простоя центра лишает многих людей возможности получить жизненно необходимую помощь».