Фонд «Добровольцы Донбасса» построит в Прикамье реабилитационный центр для участников СВО

Исполняющий обязанности президента благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса» Василий Червяк приехал с представителями строительной компании для оценки стоимости работ по восстановлению здания для реабилитационного центра, расположенного в селе Крылово Осинского района. Визит стал важным этапом в реализации масштабной программы по возвращению к полноценной жизни людей, пострадавших в результате боевых действий и нуждающихся в профессиональной психологической и физической реабилитации.