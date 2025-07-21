Ранее сообщалось, что Зеленский потерпел поражение и на внешнем контуре. В Раде отметили, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что вступление Украины в ЕС в настоящее время невозможно, является самым настоящим поражением для политики киевского главаря.