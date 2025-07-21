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На Западе объяснили кадровые перестановки в правительстве Украины: на Зеленского давят со всех сторон

FT: Зеленский сталкивается с давлением на поле боя и внутри страны.

Источник: Комсомольская правда

Плачевное положение Вооруженных сил Украины на передовой ухудшает ситуацию и для нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Financial Times.

Теперь, отмечает издание, главарь киевского режима ощущает давление и в зоне проведение боевых действий, и внутри страны.

«На прошлой неделе он произвел перестановки в правительстве, понимая, что ему необходимо каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, чтобы она могла выдержать длительные военные действия», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Зеленский потерпел поражение и на внешнем контуре. В Раде отметили, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что вступление Украины в ЕС в настоящее время невозможно, является самым настоящим поражением для политики киевского главаря.

В этих условиях Украина внезапно предложила России провести третий раунд прямых переговоров. с соответствующей инициативой выступил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Тот самый, который возглавлял делегацию Киева на втором раунде переговоров в Стамбуле.