Более 15 поездов отстали от графика на пути в Крым и обратно

Опоздания варьируются от 1 до 10 часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».
Задержки затрагивают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Смоленска в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию, а также обратные маршруты.
В Крым:
№ 27/28 Москва — Симферополь, отправлением 20.07, задержка 5 часов;
№ 183/184 Мурманск — Севастополь, отправлением 17.07, задержка 4 часа;
№ 97/98 Москва — Симферополь, отправлением 20.07, задержка 4 часа;
№ 17/18 Москва — Симферополь, отправлением 20.07, задержка 3,5 часа;
№ 167/168 Москва — Симферополь, отправлением 20.07, задержка 1,5 часа;
№ 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 20.07, задержка 2,5 часа;
Из Крыма:
№ 141/142 Симферополь — Пермь отправлением 19.07, задержка 3,5 часа;
№ 163/164 Феодосия — Москва отправлением 19.07, задержка 2,5 часа;
№⅞ Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 19.07, задержка 2,5 часа;
№ 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург отправлением 19.07, задержка 3 часа;
№ 173/174 Евпатория — Москва, отправлением 19.07, задержка 1 час;
№ 177/178 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 19.07, задержка 1,5 часа;
№ 91/92 Симферополь — Москва, отправлением 19.07, задержка 1,5 часа;
№ 17/18 Симферополь — Москва отправлением 20.07, задержка 4,5 часа;
№ 27/28 Симферополь — Москва отправлением 20.07, задержка 5 часов;
№ 163/164 Феодосия — Москва отправлением 20.07, задержка 3 часа;
№ 473/474 Симферополь — Смоленск отправлением 20.07, задержка 2 часа;
Время задержки в пути может измениться.
Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь компания-перевозчик старается накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
Также напомним, что недавно в аэропорту Сочи открылся новый остановочный пункт для межрегиональных автобусных перевозок, обеспечивающий прямое сообщение с Крымом и Севастополем.
Ранее сообщалось, что частота следования поезда, связывающего Москву и Феодосию, увеличена до ежедневной.
С января по июнь 2025 года Республику Крым посетило 2,3 млн туристов, что на 15% больше прошлогоднего результата. Только в июне в регионе отдохнуло около 830 тысяч человек, что на 11% превышает аналогичный показатель июня 2024-го.