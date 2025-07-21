Полицейского с Урала, от которого могла забеременеть школьница, уволят

В свою очередь юрист Сергей Самков, представляющий интересы потерпевшей стороны, написал в соцсети в «ВКонтакте», что следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего майора полиции из Алапаевска, ему вменяют статью о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Познакомился с 15-летней девочкой фигурант случайно, когда незаконно таксовал на своем автомобиле, после их неоднократных встреч девочка забеременела, утверждает юрист.