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В МВД рассказали, как усилить защиту данных на Android

МВД: Для защиты данных на Android лучше отключить Wi-Fi и скрывать пароли.

Источник: Комсомольская правда

Для повышения конфиденциальности и безопасности данных на Android-устройстве лучше отключить автоматическое подключение к небезопасным Wi-Fi сетям и скрыть пароли. Об этом сообщает МВД.

«Отключите автоматическое включение Wi-Fi, чтобы ваше устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома. Также отключите возможность подключения к сетям WEP, так как они являются устаревшими и небезопасными», — добавляют специалисты.

Правоохранители советуют отключать Bluetooth, чтобы уменьшить риск атак, а также показывать уведомления и конфиденциальную информацию только после разблокировки экрана.

Кроме того, рекомендуется установить PIN-код для SIM-карты, включить сканирование приложений на вирусы и отключить возможность добавления пользователей с экрана блокировки.

Ранее в МВД предупредили, что в случае разглашения личных данных мошенникам у человека есть «золотой час». Во время него можно минимизировать последствия от утечки информации.