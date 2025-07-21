В Иркутской области насчитывается более 1,8 миллиона избирателей

В Иркутской области насчитывается 1 821 249 избирателей, имеющих право голоса. По последним данным Избирательной комиссии региона, наибольшее количество зарегистрированных из них живет в крупных городах региона. Лидером по численности является Иркутск, где на участках зарегистрированы 449 683 человека.
— За ним следуют Ангарский городской округ с 175 692 избирателями и Братск, где зарегистрированы 160 824 человека, обладающих избирательным правом, — уточнили в пресс-службе Избиркома.
В то же время в некоторых районах области количество избирателей значительно меньше. Например, в Катангском районе их всего 2 647, а в Мамско-Чуйском — 3 033 человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что часть домов осталась без света после урагана, который обрушился на Приангарье вечером 20 июля. В большинстве случаев на линии электропередач упали деревья. Отключение затронуло пять тысяч построек в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Осинском и Черемховском районах.