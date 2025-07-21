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В Актау приостановлена работа общественного транспорта

С раннего утра в городе Актау прекратил движение общественный транспорт. Это стало неожиданностью для горожан, многие из которых оказались в затруднительном положении и выражают недовольство сложившейся ситуацией, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: акимат Астаны

— Мы долго ждали автобус № 3А. Вместе с другими пассажирами, стоявшими рядом, открыли приложение 2ГИС и увидели, что в городе вообще не курсирует ни один автобус. Пришлось идти пешком. Сегодня, пожалуй, удачный день для водителей такси, — поделился один из местных жителей.

Между тем, по информации пресс-службы акимата города Актау, движение общественного транспорта в целом продолжается. На маршруты не вышли лишь отдельные автобусы по некоторым направлениям.

— В настоящее время отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау находится на связи с автопарком и проводит выяснение обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе городского акимата.