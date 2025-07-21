В Актау приостановлена работа общественного транспорта

— Мы долго ждали автобус № 3А. Вместе с другими пассажирами, стоявшими рядом, открыли приложение 2ГИС и увидели, что в городе вообще не курсирует ни один автобус. Пришлось идти пешком. Сегодня, пожалуй, удачный день для водителей такси, — поделился один из местных жителей.
Между тем, по информации пресс-службы акимата города Актау, движение общественного транспорта в целом продолжается. На маршруты не вышли лишь отдельные автобусы по некоторым направлениям.
— В настоящее время отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау находится на связи с автопарком и проводит выяснение обстоятельств произошедшего, — сообщили в пресс-службе городского акимата.