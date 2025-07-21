В Челябинске в ожидании дождей начали осушать Эстонские болота

На аппаратном совещании 21 июля в мэрии Челябинска вице-мэр Дмитрий Агеев доложил о досрочном завершении дорожных работ в посёлке Першино, на улице 32-й годовщины Октября. Муниципальный контракт был заключён в начале июня со сроком исполнения 60 дней, однако подрядчик справился на неделю раньше.
На проблемном участке установили ливневую канализацию диаметром 400 мм и длиной 209 метров. Также обустроили 9 водоприёмных решёток, в том числе одну протяжённостью 11 метров. В результате движение по улице возобновили, а перекрытой осталась лишь часть улицы Доменной — там, где раньше чаще всего случались подтопления.
А в Ленинском районе началась расчистка водопропускных труб, которую не проводили более двух десятилетий. Работы уже идут на улицах Толстого, Барановичская и Эстонская. За прошлую неделю из труб извлекли более 100 кубометров ила. В ближайшие дни специалисты планируют выйти на территорию Эстонских болот и начать спуск воды в сторону насосной станции.
— К концу недели обещают дожди. Мы должны быть готовы, — отметил мэр Алексей Лошкин.
Алексей Лошкин подтвердил, что в городе есть две ключевые точки подтопления — это район улицы 32-й годовщины Октября и плановый посёлок с Эстонскими болотами. В первом случае проблему, по его словам, должна решить новая ливневая система. Во втором работы предстоит ещё много: каналы сильно заилены, а вода после ливней не успевает уходить.
Работы по расчистке каналов в посёлке идут даже под жилыми домами. Жители, как отметил мэр, помогают, открывают доступ на частные участки. До начала осени планируется завершить расчистку арыков и организовать устойчивый отток воды. После этого власти перейдут к инженерным мерам, чтобы в будущем предотвратить повторное заболачивание района.
В июне Алексей Лошкин возмутился работой ливневой канализации в городе, которая из-за засоров порой не справляется со своей задачей. Градоначальник потребовал активизировать работу по прочистке системы водоотведения, чтобы избежать подтоплений.