В Челябинске в ожидании дождей начали осушать Эстонские болота

Алексей Лошкин подтвердил, что в городе есть две ключевые точки подтопления — это район улицы 32-й годовщины Октября и плановый посёлок с Эстонскими болотами. В первом случае проблему, по его словам, должна решить новая ливневая система. Во втором работы предстоит ещё много: каналы сильно заилены, а вода после ливней не успевает уходить.