В РФ призвали запретить курьерам ездить на СИМ с электромоторами

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выразил мнение о необходимости запретить курьерам использовать средства передвижения с электромоторами, такие как электросамокаты и велосипеды. В своём обращении к министру транспорта Андрею Никитину, копия которого оказалась в распоряжении RT, Орлов отметил, что курьеры, использующие электрические средства передвижения, составляют одну из главных групп пользователей таких транспортных средств в последние годы.
Он подчеркнул, что курьеры часто передвигаются по пешеходным тротуарам, создавая опасность для пешеходов, в том числе для детей. По словам Орлова, эта проблема усугубляется тем, что многие курьеры торопятся выполнить как можно больше заказов. Эксперт также добавил, что в СМИ часто появляются сообщения о ДТП, причиной которых становятся курьеры на электросамокатах или электровелосипедах, что приводит к серьёзным травмам пострадавших.
Орлов отметил, что такие средства передвижения могут весить до 70 кг и развивать значительную скорость. При этом они не оснащены системами экстренного торможения, что делает их особенно опасными в местах с большой плотностью людей. В отличие от обычных велосипедов, эти транспортные средства имеют гораздо больший вес, что также увеличивает риск.
В связи с этим он предложил рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовые акты и запретить курьерам использовать электросамокаты и велосипеды для доставки товаров.
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