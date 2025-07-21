В РФ призвали запретить курьерам ездить на СИМ с электромоторами

Он подчеркнул, что курьеры часто передвигаются по пешеходным тротуарам, создавая опасность для пешеходов, в том числе для детей. По словам Орлова, эта проблема усугубляется тем, что многие курьеры торопятся выполнить как можно больше заказов. Эксперт также добавил, что в СМИ часто появляются сообщения о ДТП, причиной которых становятся курьеры на электросамокатах или электровелосипедах, что приводит к серьёзным травмам пострадавших.