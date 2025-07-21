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В РФ призвали запретить курьерам ездить на СИМ с электромоторами

СИМ могут весить до 70 кг и развивать значительную скорость, заявил эксперт Антон Орлов.

Источник: Аргументы и факты

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выразил мнение о необходимости запретить курьерам использовать средства передвижения с электромоторами, такие как электросамокаты и велосипеды. В своём обращении к министру транспорта Андрею Никитину, копия которого оказалась в распоряжении RT, Орлов отметил, что курьеры, использующие электрические средства передвижения, составляют одну из главных групп пользователей таких транспортных средств в последние годы.

Он подчеркнул, что курьеры часто передвигаются по пешеходным тротуарам, создавая опасность для пешеходов, в том числе для детей. По словам Орлова, эта проблема усугубляется тем, что многие курьеры торопятся выполнить как можно больше заказов. Эксперт также добавил, что в СМИ часто появляются сообщения о ДТП, причиной которых становятся курьеры на электросамокатах или электровелосипедах, что приводит к серьёзным травмам пострадавших.

Орлов отметил, что такие средства передвижения могут весить до 70 кг и развивать значительную скорость. При этом они не оснащены системами экстренного торможения, что делает их особенно опасными в местах с большой плотностью людей. В отличие от обычных велосипедов, эти транспортные средства имеют гораздо больший вес, что также увеличивает риск.

В связи с этим он предложил рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовые акты и запретить курьерам использовать электросамокаты и велосипеды для доставки товаров.

Ранее замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков рассказал, чем опасно катание на электросамокате в дождь.

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