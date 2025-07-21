В Москве вынесут приговоры главе ювелирного дома и потрошителю, отрубавшему головы

Несколько приговоров по резонансным делам будут вынесены сегодня, как ожидается, в московском регионе. На скамье подсудимых жестокий убийца, который обезглавливал жертв, ювелирша, обманывавшая светских персонажей, и взяточники из госучреждений.
Как стало известно «МК», Мосгорсуд в понедельник огласит приговор уроженцу Узбекистану Хасанбою Махамаджонову. Напомним, в сентябре 2023 года он в течение суток обезглавил двоих мужчин, с которыми познакомился для интимных свиданий. Первое убийство было совершено на съемной квартире на Фестивальной улице. Жертвой преступника стал врач-ортопед ЦИТО. Второе убийство по аналогичной схеме Махамаджонов совершил в расположенном неподалеку парке «Дружба». Задержали злоумышленника в течение суток.
Хамовнический суд Москвы, как ожидается, вынесет решение по делу Дарьи Спиридоновой, владелице ювелирного дома Darvol. Ее обвиняют в мошенничестве. Дама знакомилась на светских мероприятиях с представителями истеблишмента, предлагала взять на реализацию дорогие ювелирные изделия, а деньги потом не возвращала. Всего, по версии следствия, от действий Спиридоновой пострадали 8 граждан, сумма ущерба составила 191 млн рублей. Среди пострадавших, в частности, фотомодель Ясмина Муратович. Она заплатила 4 млн рублей за изготовление кольца с бриллиантом, но деньги так и не получила.
Кроме того, Таганский суд вынесет приговор Алексею Коротину — главному специалисту релейной защиты и автоматики ПАО «Россети». Он обвиняется в получении взятки.