В Москве вынесут приговоры главе ювелирного дома и потрошителю, отрубавшему головы

Хамовнический суд Москвы, как ожидается, вынесет решение по делу Дарьи Спиридоновой, владелице ювелирного дома Darvol. Ее обвиняют в мошенничестве. Дама знакомилась на светских мероприятиях с представителями истеблишмента, предлагала взять на реализацию дорогие ювелирные изделия, а деньги потом не возвращала. Всего, по версии следствия, от действий Спиридоновой пострадали 8 граждан, сумма ущерба составила 191 млн рублей. Среди пострадавших, в частности, фотомодель Ясмина Муратович. Она заплатила 4 млн рублей за изготовление кольца с бриллиантом, но деньги так и не получила.