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Китайские ученые совершили прорыв: они научили немых пациентов общаться силой мысли

News: В Китае ученые научили 10 немых пациентов общаться силой мысли.

Источник: Комсомольская правда

Китайские ученые сделали прорыв, они подарили надежду людям, которые утратили возможность говорить, снова общаться. Это стало возможным благодаря вживлению специального чипа в мозг. Об этом пишет издание News со ссылкой на исследования в рамках шанхайского стартапа INSIDE.

Китайские учёные и врачи-неврологи совершили значительный шаг вперёд в развитии технологии интерфейса «мозг — компьютер» (ИМК), что позволило десяти участникам эксперимента мысленно произносить сложные китайские фразы.

Эта технология, которая сейчас проходит клинические испытания, даёт новую надежду людям с такими заболеваниями, как инсульт, которые потеряли способность говорить.

Исследователи из шанхайского стартапа INSIDE и больницы Хуашань при Фуданьском университете внедрили электроды в мозг пациентов с эпилепсией.

За 100 минут обучения специально разработанная интеллектуальная система смогла в режиме реального времени расшифровать активность мозга, связанную с произнесением 54 китайских иероглифов.

Изучение этих символов позволило системе точно понимать значение 1951 распространённого слова и генерировать полные китайские предложения менее чем за полсекунды, практически без ограничений по длине.

Ранее KP.RU сообщил, что в России помогли первой пациентке с раком крови. Благодаря созданному лекарству, женщина получила возможность жить дальше. Смертельная болезнь вошла в ремиссию.