Китайские ученые совершили прорыв: они научили немых пациентов общаться силой мысли

Китайские ученые сделали прорыв, они подарили надежду людям, которые утратили возможность говорить, снова общаться. Это стало возможным благодаря вживлению специального чипа в мозг. Об этом пишет издание News со ссылкой на исследования в рамках шанхайского стартапа INSIDE.