Китайские ученые совершили прорыв: они научили немых пациентов общаться силой мысли

Китайские ученые сделали прорыв, они подарили надежду людям, которые утратили возможность говорить, снова общаться. Это стало возможным благодаря вживлению специального чипа в мозг. Об этом пишет издание News со ссылкой на исследования в рамках шанхайского стартапа INSIDE.
Китайские учёные и врачи-неврологи совершили значительный шаг вперёд в развитии технологии интерфейса «мозг — компьютер» (ИМК), что позволило десяти участникам эксперимента мысленно произносить сложные китайские фразы.
Эта технология, которая сейчас проходит клинические испытания, даёт новую надежду людям с такими заболеваниями, как инсульт, которые потеряли способность говорить.
Исследователи из шанхайского стартапа INSIDE и больницы Хуашань при Фуданьском университете внедрили электроды в мозг пациентов с эпилепсией.
За 100 минут обучения специально разработанная интеллектуальная система смогла в режиме реального времени расшифровать активность мозга, связанную с произнесением 54 китайских иероглифов.
Изучение этих символов позволило системе точно понимать значение 1951 распространённого слова и генерировать полные китайские предложения менее чем за полсекунды, практически без ограничений по длине.
Ранее KP.RU сообщил, что в России помогли первой пациентке с раком крови. Благодаря созданному лекарству, женщина получила возможность жить дальше. Смертельная болезнь вошла в ремиссию.