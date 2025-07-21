Милиция вернула 500 тысяч рублей минчанину, которые он отдал незнакомой женщине

Минские правоохранители помогли минчанину вернуть 500 тысяч белорусских рублей, которые он отдал незнакомой женщине. Подробности рассказали в МВД.
Так, в милицию обратился 45-летний житель Минского района, сообщивший, что отдал все сбережения — почти полмиллиона рублей в эквиваленте незнакомой ему женщине.
Выяснилось, что минчанину позвонил сначала будто бы менеджер оператора сотовой связи, выманивший персональные данные. После этого уже раздался звонок от лжеследователя, предупредившего, что на белоруса мошенники оформляют кредиты и спонсируют незаконные организации. Мужчине сказали задекларировать все деньги, что у него есть — «чтобы избежать проблем».
В итоге минчанин передал почти 500 тысяч рублей в эквиваленте незнакомой женщине-курьеру, которую прислали аферисты. Но потом мужчина заподозрил обман и обратился к правоохранителям.
Оперативники смогли отследить фигурантку, которая с наличными отправилась в Москву. При содействии российских правоохранителей 49-летнюю помощницу мошенников задержали, а деньги минчанина были возвращены.
Курьер сказала, что и сама она стала жертвой мошенников, лишившись всех накоплений по аналогичной схеме. После чего она еще согласилась поработать на них.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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