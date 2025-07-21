Милиция вернула 500 тысяч рублей минчанину, которые он отдал незнакомой женщине

Выяснилось, что минчанину позвонил сначала будто бы менеджер оператора сотовой связи, выманивший персональные данные. После этого уже раздался звонок от лжеследователя, предупредившего, что на белоруса мошенники оформляют кредиты и спонсируют незаконные организации. Мужчине сказали задекларировать все деньги, что у него есть — «чтобы избежать проблем».