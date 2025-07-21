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ВС РФ атаковали ночью Украину рекордным количеством БПЛА и ракет

ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины с применением рекордного количества беспилотников и ракет. Целями стали военные объекты, аэродромы, энергетическая инфраструктура, пункты временного размещения и учебные центры ВСУ. В атаке участвовали крылатые ракеты Х-101 и дроны типа «Герань». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины с применением рекордного количества беспилотников и ракет. Целями стали военные объекты, аэродромы, энергетическая инфраструктура, пункты временного размещения и учебные центры ВСУ. В атаке участвовали крылатые ракеты Х-101 и дроны типа «Герань». Об этом в понедельник, 21 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

В Киеве удары пришлись по пяти районам. Применялись ракеты «Искандер» и «Кинжал». По данным военкоров, под удар попал военный завод «Артем», где выпускают авиационные ракеты и оборудование для ВВС, а также аэродром Жуляны. Кроме того, повреждены объекты оборонной и гражданской инфраструктуры.

В Ивано-Франковске целью стал аэродром, который использовался ВСУ. По предварительным данным, уничтожены ангары, техника и самолеты, включая те, что доставлены в рамках западной помощи.

Также сообщается о работе дронов в Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях, где проводится доразведка новых целей. В результате атак могли пострадать объекты энергетики и логистики. Взрывы фиксировались в ряде других регионов страны, передает Telegram-канал.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что за последнюю неделю Вооруженные силы РФ нанесли пять групповых ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины и объектам военной инфраструктуры.

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