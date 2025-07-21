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Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

С 21 по 24 июля в Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей республики о приближающемся периоде повышенной пожарной опасности.

По данным Башгидрометцентра, с 21 по 24 июля на юго-востоке региона ожидается чрезвычайная пожароопасность. В этот период значительно возрастает риск возникновения природных пожаров.

В ведомстве порекомендовали соблюдать внимательность и при обнаружении возгорания немедленно звонить по телефону экстренных служб 112.

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