Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям предупредили жителей республики о приближающемся периоде повышенной пожарной опасности.
По данным Башгидрометцентра, с 21 по 24 июля на юго-востоке региона ожидается чрезвычайная пожароопасность. В этот период значительно возрастает риск возникновения природных пожаров.
В ведомстве порекомендовали соблюдать внимательность и при обнаружении возгорания немедленно звонить по телефону экстренных служб 112.
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