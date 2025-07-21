В Иркутской области можно будет бесплатно обучиться востребованным профессиям

Жители Иркутской области могут бесплатно освоить востребованные профессии благодаря Кадровому центру региона. В рамках национального проекта «Кадры» предлагается обучение по более чем 70 направлениям, включая электромонтаж, разработку на «1С», малярное дело и работу с искусственным интеллектом.
Такие возможности открыты для 11 категорий граждан, среди которых молодежь до 35 лет, люди предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, мамы в декрете, граждане с инвалидностью и те, кто ищут работу. Приглашаются также те, кто уже занимаются какой-либо деятельностью, но хотели бы попробовать себя в другой сфере.
— Бесплатное обучение предоставляется для развития профессиональных навыков и получения востребованной профессии. С начала года Кадровый центр направил на обучение уже более 700 жителей Приангарья, — прокомментировал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
21 ветеран СВО уже проходит обучение по выбранной специальности. Обучение доступно в дистанционном, заочном или очном формате, включая практические занятия в мастерских. Курс длится до трёх месяцев и готовит специалистов с достойным заработком. Например строительный маляр может получать до 90 тысяч рублей, а сварщик до 140.