В Иркутской области можно будет бесплатно обучиться востребованным профессиям

Такие возможности открыты для 11 категорий граждан, среди которых молодежь до 35 лет, люди предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, мамы в декрете, граждане с инвалидностью и те, кто ищут работу. Приглашаются также те, кто уже занимаются какой-либо деятельностью, но хотели бы попробовать себя в другой сфере.