В Турции предупредили об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру

Отдыхающие на курортах Турции должны проявлять осторожность в связи с опасностью, которая исходит от бактерии Vibrio, вызывающей холеру, написала турецкая газета Milliyet со ссылкой на медиков.
Журналисты уточняют, что следы этого возбудителя обнаружены у берегов Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Некоторые разновидности Vibrio способны провоцировать заболевание, которое сопровождается сильной диареей и потерей жидкости, а также могут приводить к тканевым инфекциям, некротизирующему фасцииту и сепсису.
Специалисты предупреждают, что риск заразиться существует, несмотря на то, что подобные случаи встречаются редко. Эксперты отмечают, что бактерии попадают в организм при проглатывании морской воды, через моллюсков или в результате контакта открытых ран с загрязнённой жидкостью.
Также они обратили внимание на угрозу ротавируса и гепатита А, которыми можно заразиться в бассейнах. Медики рекомендовали отдыхающим принимать душ после купания в море. Помимо этого, людям советуют беречь открытые раны от попадания воды, не оставаться долгое время в мокром купальнике и не употреблять сырые морепродукты.
Напомним, в апреле в РФ был выявлен случай заболевания холерой. Пациентом стал житель Воронежской области, вернувшийся из Индии.