В Турции предупредили об опасной бактерии Vibrio, вызывающей холеру

Также они обратили внимание на угрозу ротавируса и гепатита А, которыми можно заразиться в бассейнах. Медики рекомендовали отдыхающим принимать душ после купания в море. Помимо этого, людям советуют беречь открытые раны от попадания воды, не оставаться долгое время в мокром купальнике и не употреблять сырые морепродукты.